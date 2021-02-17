Вартовчанин вместо фирменных часов получил воздушный шарик

Вартовчанин вместо фирменных часов получил лист бумаги и воздушный шарик Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 12 случаев мошенничества, жители Югры "подарили" мошенникам более 1,5 миллиона рублей. Северяне не перестают доверяться интернет мошенникам, с легкостью опустошают свои кошельки.

Так, 66-летний житель Когалыма, пытался купить авиабилеты через интернет и перевел мошенникам 200 тысяч рублей.

Сургутянка поверила, что общается с сотрудником банка, который убедил женщину в том, что с её банковской карты списывают деньги мошенники. Чтобы обезопасить сбережения необходимо их снять и перевести на безопасный счёт, что она и сделала. Таким образом мошенники пополнили свой кошелек на 450 тысяч рублей.

Ещё один житель Югры в надежде, что покупает снегоход через интернет магазин, оформил заказ с доставкой со 100% предоплатой. Внёс 300 тысяч, но доставку так и не получил.

В Нижневартовске молодой человек решил сделать себе подарок в преддверии праздника. В соцсети нашёл страницу «Ручные часы» и оформил заявку на фирменные часы. Оплатил свой заказ в сумме 5 тысяч рублей и доставку через почту. Открыв коробку югорчанин обнаружил лист белой бумаги и воздушный шарик с жидкостью внутри.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.