Число заболевших коронавирусом в Югре на 17 февраля 2021 года увеличилось на 131 человека Фото: pixabay.com

Как сообщает Оперативный штаб в Югре за минувшие сутки заболели коронавирусом 131 человек в 19 муниципалитетах, что подтверждено лабораторными исследованиями. Отметим, что за сутки на COVID-19 обследованы 2 043 человека, всего прошли обследование 1 387 986 жителей региона. Всего за период пандемии зарегистрировано и подтверждено 50 091 случай новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 108 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 диагностирована пневмония, у 1 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 127 случаях, по 4 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 533 человека, сняты с наблюдения 184 451 человек.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом за сутки выявлено: в Сургуте – 29; Нижневартовске – 17; Кондинском районе – 12; Нягани – 10; Югорске – 10.

Также случаи коронавируса зарегистрированы: в Ханты-Мансийске – 9; Советском районн – 8; Нефтеюганске – 7; Когалыме – 5.

Закрывают список: Нефтеюганский район – 4; Мегион – 3; Урай – 3; Октябрьский район – 3; Сургутский район – 3; Ханты-Мансийский район – 3; Нижневартовский район – 2; Пыть-Ях – 1; Белоярский район – 1; Березовский район – 1.

Состояние 77 пациентов остаётся тяжелым, 43 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 715 человек. За сутки выписано по выздоровлению 162 жителя Югры, за весь период пандемии вылечились 47 669 югорчан.