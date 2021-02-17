Кражи часов, украшений и денег: в Югре зарегистрировано 73 преступления Фото: pixabay.com

В Югре за сутки зарегистрировано 73 преступления, по горячим следам раскрыто 54.

В Нижневартовске в дежурную часть города с заявлением о хищении обратилась югорчанка. В ночное время, кто-то проник в комнату, где украл золотой браслет и 2 кольца с бриллиантами. Женщина оценила ущерб в 130 тысяч рублей. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли подозреваемого – им оказался 18-летний безработный ранее неоднократно судимый гражданин. Против него возбуждено уголовное дело.

В Нефтеюганске раскрыли кражу, которая произошла в раздевалке одного из средних специальных образовательных учреждений. Студент заявил о пропаже умных часов, стоимостью 20 тысяч рублей. А подозреваемым оказался 19 - летний молодой человек, который признал свою вину. Теперь он находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, в минувшие сутки раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений, в числе которых и мошенничество. Так, 19-летний сургутянину поступило заманчивое предложение. Ему позвонил мужчина и пригласил на работу в должности помощника доставки еды с личным авто. Мнимый работодатель узнал у собеседника реквизиты банковской карты, с которой затем списали свыше 4 тысяч рублей. Аферистом оказался 24-летний мужчина.