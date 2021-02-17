В Югре женщина по пьяни зарезала обидчика Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Югорским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела против 48-летней жительницы Советского района, которая обвиняется в убийстве знакомого.

Следователи выяснила, что 04 декабря 2020 года в вечернее время пьяная женщина, находясь в квартире одного из домов по улице Пионерская поселения Малиновский Советского района поругалась с 54-летним местным жителем. Он оскорбил женщину и ударил её, на что она обиделась и ответила ему ударами кухонного ножа в ягодицы и грудь. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия.

Стоит отметить, что 2 года назад женщина условно-досрочно освобождена от отбывания наказания за убийство, совершенное в 2012 году, что может послужить отягчающим обстоятельством, сообщают следственные органы.

По результатам расследования следователи собрали достаточно доказательств вины югорчанки, уголовное дело направлено в суд.

Напомним, мы сообщали ранее о том, как югорчанка из-за обиды и побоев зарезала мужа, случай произошел в Октябрьском районе.