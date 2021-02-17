В Нижневартовске маленькие пациенты в буквальном смысле слушают свой мозг Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Новый инновационный метод лечения стал доступен маленьким пациентам. Биоакустическая коррекция головного мозга является наиболее востребованным, эффективным, безопасным методом лечения в современном мире. С помощью специальной компьютерный программы и оборудования – аппаратного комплекса «Синхро-С» происходит преобразование сигналов, полученных из мозга в звук, напоминающий орган. Теперь пациенты Нижневартовской психоневрологической больницы в буквальном смысле слушают свой мозг, излучения которого из электрических кодируются в звуковые в воспринимаемом органами чувств диапазоне.

Работает процесса так, что при воздействии звуковых колебаний на клетки мозга (нейроны) проводится самовосстановление всех систем и органов – режим их работы возвращается к естественному. Клетки начинают функционировать на заданных им природой частотах.

- Мы уже активно используем новое оборудование. Сеансы биоакустической коррекции головного мозга маленьким пациентам проводит непосредственно врач-психиатр, квалифицированный в данной области. Для процедур мы выделили отдельный кабинет, чтобы пациентам было наиболее комфортно – рассказывает заведующая амбулаторным детским отделением, врач-психиатр детский участковый Марина Духина.

На приёме специалист рассказывает пациентам, что какие существуют показания для прохождения курса биоакустический коррекции головного мозга, а также о проведении самой процедуры и прогнозах после лечения.