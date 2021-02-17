Погода в Югре на 17 февраля 2021 года: местами небольшой снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 17 февраля: Днём температура воздуха -25,-30 °С, местами -19,-24 °С. Ночью -32,-37 °С, местами -22,-27 °С. Переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -25,-27 °С, ночью -31,-33 ºС. Переменная облачность. Небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В Сургуте: Днём -27 °С, ночью -32 °С, небольшой снег, ветер западный 2-3 м/с.

В Нижневартовске: Днём -25 °С, ночью -31 °С, небольшой снег, ветер западный 2-3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -27 °С, ночью -32 °С, небольшой снег, ветер западный 3 м/с.

В Когалыме: Днём -31 °С, ночью -34 °С, ясно, ветер западный 3 м/с.

Раньше, в этот день, наблюдали за деревьями. Если длинные еловые ветки сгибаются к земле - это к метели. А если лиственный лес чернеет - можно ждать оттепели.