Директор турфирмы получила срок за обман клиентов Фото: pixabay.com

Суд выяснил, что директор турфирмы ООО Клуб Путешествий «Сафари Тур» с февраля 2017 года по июнь 2018 года обманула 16 клиентов фирмы, которые планировали отдохнуть за рубежом, а именно: в Турции, Вьетнаме, Тайланде, Тунисе, Индии и на российских курортах.

Она получила от югорчан деньги в счет оплаты туристических путевок, полученные средства в адрес туроператоров не перечислила, из-за этого путевки для туристов не забронировали и необходимые документы для совершения поездок им не выданы. От незаконных действий директора турфирмы клиенты получили ущерб на сумму более 3,1 миллионов рублей.

Сургутский городской суд вынес против директора обвинительный приговор по статьям "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". Её приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших и женщина должна выплатить ущерб от своего обмана.

Приговор суда ещё не вступил в законную силу.