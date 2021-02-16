В Радужном из горящего дома вывели семь человек Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Пожарные вывели на улицу пятерых взрослых, надев на них специальные дыхательные маски, а двоих детей эвакуировали со второго этажа по трехколенной лестнице. Никто из жильцов не пострадал.

О возгорании в двухэтажном многоквартирном доме в 5 микрорайоне города Радужного поступило вчера в 16 часов 39 минут. И уже через 5 минут боевые расчеты 73 пожарно-спасательной части были на месте вызова. Спасатели заметили дым из первого подъезда. Очевидцы рассказали, что в квартирах находятся люди, которые из-за сильного задымления в подъезде не могут выйти на улицу. Во время разведки пожарные выяснили, что очагом пожара стала детская коляска.

За три минуты сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. В пожарены повреждены детский снегокат, санки и коляска, а также электропроводка в подъезде, стены и потолок в подъезде покрылись копотью.

Дознаватели МЧС проводят проверку, предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.