Нефтеюганец ответит по закону за поджог чужого автомобиля Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД России по городу Нефтеюганску с заявлением обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что кто-то поджог её автомобиль.

Во время оперативных мероприятий, выяснилось местонахождения подозреваемого и полицейские задержали 38-летнего нефтеюганца.

Как сказал сам подозреваемый, он вернулся домой после застолья, а на стоянке ему помешал передвигаться один из припаркованных автомобилей. Тогда, пьяному мужчине, пришла в голову мысль избавиться от препятствия с помощью поджога. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.

Отделом СО ОМВД России по городу Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

Мы писали ранее о том, как в Урае сгорел автомобиль. А также как житель Нефтеюганска напился и угнал автомобиль своих коллег.

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