Дошкольники Югры больше не будут есть колбасу в детских садах Фото: pixabay.com

В детских садах Югры убрали из меню колбасу. Вместо колбасы будут субпродукты, пересмотрели меню дошкольников исходя из новых санитарных правил, которые вступили в силу с начала этого года.

Детям ежедневно положено давать печень, язык или куриные сердца. Кроме того, мясная порция для дошкольника увеличилась - на 15 граммов. В связи с изменениями на кухнях садов разработали техкарты и уже сейчас детям подают бефстроганов с печенью, мясное суфле, оладьи из субпродуктов. Ещё изменения коснулись сахара в питании малышей, его станет меньше на 30%. Теперь детям будут давать больше фруктов, выпечки и кисломолочки.

В день на ребенка младшего дошкольного возраста в Югре сегодня рассчитан норматив питания, который составляет 137 рублей, для дошкольник с 3 до 7 лет - 186 рублей. Оплачивают ежедневное кормление родители, ввиду новых правил цена не изменится.

- Мы абсолютно укладываемся в те суммы, которые у нас есть, потому что контракты, которые мы разыгрывали на некоторые виды продуктов питания, они у нас двух- и трёхгодичные. А то, что у нас имеются денежные средства, мы, безусловно, колбасу заменим на субпродукты - поясняет Елена Кадырова, директор МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» города Сургута.