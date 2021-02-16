Житель Нягани задушил собутыльника электрическим проводом Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Няганским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело против 55-летнего жителя Нягани. Он подозревается в убийстве.

Как выяснили следователи 12 февраля 2021 года в ночное время пьяный мужчина, находясь в жилом доме Садового массива города Нягань поссорился с собутыльником. Конфликт случился из-за взаимных оскорблений во время распития алкоголя. Подозреваемы с силой сдавил шею электрическим проводом 50-летнему жителю Омской области. От удушения потерпевший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводится расследование, подозреваемый задержан и в ближайшее время будет заключен под стражу.

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