Число заболевших коронавирусом в Югре на 16 февраля 2021 года увеличилось на 135 человек Фото: Виктория Терина

Пандемия коронавируса в Югре всё ещё продолжается. За минувшие сутки зарегистрировано и подтверждено 135 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. С марта выявлено 49 960 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 117 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 диагностирована пневмония, у 6 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 133 случаях, по 2 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 870 человек, сняты с наблюдения 183 683 жителя региона. За сутки на COVID-19 обследованы 1 251 человек, всего 1 383 810 югорчан.

Больше всего случаев заболевания за сутки выявлено: в Сургуте – 31; Нягани – 13; Кондинском районе – 11; Ханты-Мансийске – 10.

Также случаи коронавируса зафиксированы: в Покачах – 9; Ханты-Мансийском районе – 9; Урае – 7; Березовском районе – 7; Сургутском районе – 7; Нефтеюганском районе – 6.

Закрывают список по заболеваемости: Мегион – 4; Нижневартовск – 4; Белоярский район – 4;Когалым – 3; Радужный – 3; Югорск – 3; Советский район – 3; Нефтеюганск – 1.

В тяжелом состояние находятся 77 пациентов, 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 712 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 147 человек, за весь период пандемии вылечились 47 507 югорчан.