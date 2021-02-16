Югорские женщины попали на уловки аферистов Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрирован 21 случай мошенничества. Югорчане перевели аферистам больше 600 тысяч рублей.

Так, 46-летняя жительница Нягани, продавая холодильное оборудование через «Авито», поверила, что с ней связался реальный покупатель. Во время беседы он предложил женщине выкупить товар и узнал реквизиты банковской карты потерпевшей, после чего списал с её счета 50 тысяч рублей.

Ещё одна югорчанка, продавая инвалидную коляску на сайте бесплатных объявлений, предоставила доступ мошенникам к своему мобильному банку, после чего они пытались похитить деньги, однако не смогли довести дело до конца по независящим от них причинам, так как на счёте потерпевшей не оказалось денег.

А вот другая северянка оказалась благоразумней и не подалась на уловки мошенников. Женщине позвонил лже-банкир и сказал, что ей одобрили заявку на кредит, потенциальная жертва опровергла информацию. Но аферист настаивал на том, чтобы женщина оформила займ и перевела одобренные средства на безопасный счет. Югорчанка кредит в сумме 140 тысяч получила, но вот деньги никуда не стала переводить, вовремя поняла, что имеет дело с аферистами.

В Пыть-Яхе злоумышленник уговорил югорчанку внести предоплату за квартиру, которую она же и продавала на «Авито». Ущерб составил более 45 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.