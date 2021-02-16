Югорчанин ответит за кражу чужой банковской карты Фото: pixabay.com

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 39 преступлений, по горячим следам раскрыто 16.

В Мегионе 23-летний югорчанин в дневное время, находясь около магазина, угрожая мужчине украл у него банковскую карту, которой распорядился по собственному желанию. Югорчанин перевел на свой счет и оплатил покупки в различных торговых точках города. Таким образом, он похитил свыше 20 тысяч рублей. Против похитителя возбуждено уголовное дело, он содержится в СИЗО за ранее совершенные преступления.

В минувшие сутки раскрыли 4 ранее зарегистрированные кражи и 1 хранение и распространение наркотиков. В Нефтеюганском районе 30-летний монтажник, в ночные часы, похитил с территории строящего объекта 80 упаковок минеральной ваты, общей стоимостью более 100 тысяч рублей. Во время допроса югорчанин сознался в преступлении, против него возбуждено уголовное дело.

33-летней сургутянке также не удалось избежать наказания за свои проступки. В декабре прошлого года, находясь в одном из торговых центров города, она забрала себе вещи почти на 2,5 тысячи рублей. Югорчанка находится под подпиской о невыезде.