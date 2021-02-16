Лангепасские медики участвуют в Спартакиаде по волейболу и мини-футболу Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Профсоюзный комитет БУ «Лангепасская городская больница» проводит открытую Спартакиаду по волейболу и мини-футболу среди медицинских работников больницы. Организаторы соревнований проводят их для развития массовой физической культуры и спорта, пропаганды ЗОЖ среди работников здравоохранения и выявления сильнейших спортсменов для участия в общегородских соревнованиях.

Всего отобрали 4 команды по мини-футболу среди мужчин и 4 смешанные команды по волейболу, в которые входят и женщины, и мужчины. Команда «Стоматология», команда «Скорая помощь», команда «Стационар», команда «Поликлиника».

Спартакиаду открыли соревнованиями по мини-футболу, в которой участвовали медработники стоматологии и скорой помощи. Победу одержала команда «Стоматология». Прошла игра по волейболу среди команд «Стационар» и «Поликлиника». Победу одержала команда стационара со счетом 2:0.

Спартакиада пройдет до 25 февраля. На официальном закрытии первой Спартакиады среди медиков победителей наградят призами команды, а также отметят лучших игроков.