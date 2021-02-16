В регионе проводят флешмоб «Югра — зимняя сказка» Фото: Виктория Терина

Флешмоб «Югра — зимняя сказка» продолжается. Любой житель региона может принять в нём участие, для этого необходимо сделать селфи или записать короткий видеоролик, поделившись со зрителями красотами зимней Югры. При этом материалы нужно разместить в соцсетях «ВКонтакте», TikTok или «Инстаграм» под хэштегами #Югразимняясказка и #ЮграВлюбляет. Жители Ханты-Мансийска могут добавить хэштег #ХМзимняясказка, сообщает управление общественных связей Ханты-Мансийска.

10 самых креативных публикаций будут отмечены призами от регионального молодежного центра. Кроме того, учреждение разместит их в своем официальном аккаунте инстаграм. Итоги масштабного мероприятия станут известны после 18 февраля.

Напомним, мы писали ранее о том, как проводили флэшмоб в поддержку медиков в Сургуте, а также в Югре запускали флешмоб в поддержку пожарных, стать участником которого мог любой желающий.