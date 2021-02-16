Погода в Югре на 16 февраля 2021 года: порывы ветра до 14 м/с Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 16 февраля: Днём температура воздуха-20,-25 °С, местами -29,-34 °С, по восточным районам -12,-17°С. Ночью -31,-36 °С, местами -21,-26 °С, по восточным районам -12, -17 °С. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории снег от небольшого до умеренного, днём по восточным районам небольшой снег, на остальной территории без осадков. Ветер западный 5-10 м/с, по восточным районам порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -23,-25 °С, ночью -31,-33 ºС. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с.

В Сургуте: Днём -22 °С, ночью -27 °С, небольшой снег, ветер западный 2-4 м/с.

В Нижневартовске: Днём -20 °С, ночью -22 °С, небольшой снег, ветер западный 2-4 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -22 °С, ночью -28 °С, небольшой снег, ветер юго-западный 2-3 м/с.

В Когалыме: Днём -25 °С, ночью -31 °С, небольшой снег, ветер юго-западный 2-4 м/с.

Что касается природных примет, то в этот день люди наблюдали за снегом: если он валит хлопьями — лето будет дождливым.