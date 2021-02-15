Спасатели предупреждают югорчан об опасности схода снега с крыш

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО Югре

В связи с выпадением значительного объема осадков на территории Югры возможны происшествия, связанные со сходом снега с крыш и зданий.

Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре настоятельно рекомендует главам муниципальных образований, владельцам зданий и сооружений проверить и своевременно провести очистку от снега и наледи кровель жилых домов, административных зданий. Собственникам частных домов необходимо своевременно очистить крыши от снега, чтобы избежать их обрушения под тяжестью снежных масс.

Жителям многоквартирных домов при обнаружении большого количества снега необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб обязаны отреагировать на сообщение, так как ответственность за травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих предприятий.

Спасатели также рекомендуют югорчанам соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам домов. При выходе из зданий обращать внимание на скопление снега, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения. Особое внимание следует уделить безопасности детей.