В Югре стартует олимпиада «Ugra CTF School» Фото: официальный сайт Школьной олимпиады по защите информации Ugra CTF School

Югорская юниорская олимпиада по защите информации «Ugra CTF School» в 2021 году пройдет в 2 этапа. Первый этап - отборочный - состоится в онлайн-формате 27-28 февраля. Участвовать в первом этапе могут школьники, в команде должно быть не более 5 человек.

Регистрация открыта до окончания отборочного этапа. Записаться можно уже сейчас на сайте 2021.ugractf.ru.

Олимпиада длится 36 часов и может быть продлена организаторами в случае непредвиденных обстоятельств. Участники получают задания, ответом к каждому из них является флаг. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. При равенстве баллов побеждает команда, быстрее решившая последнее задание.

После олимпиады и оглашения результатов состоится разбор заданий. Участники получат электронные сертификаты об участии, а лучшие школьники смогут поучаствовать в финальном этапе, который состоится 27 марта. Организаторы планируют, что финал будет проходить очно на нескольких площадках в России.