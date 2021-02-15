Жительнице Мегиона, пытаясь защитить свои деньги, доверилась мошенникам Фото: pixabay.com

В конце января 31-летней жительнице Мегиона позвонил "сотрудник банка" и сообщил, что на её имя оформлена заявка на получение кредита. Женщина сказала, что заявки нигде не оформляла. Работник пояснил, что скорее всего кредит оформляют мошенники, и предложил аннулировать заявку. Также мужчина посоветовал защитить счета в будущем, чтобы мошенники не могли похитить деньги и скачать специальную программу.

Когда югорчанка загрузила приложение, по указанию звонившего продиктовала шестизначное число, высветившееся в приложении. Под предлогом сохранения денег в безопасности от мошенников, мужчина объяснил, что с ней свяжется другой сотрудник их банка, которая подскажет, что необходимо делать дальше.

Далее северянке позвонила молодая девушка, которой она назвала данные карты. После длительного разговора и различных манипуляций мошенницы, потерпевшая внимательно прочитала все сообщения, приходящие из банка и поняла, что с её счета списано более 415 тысяч рублей.

По данному случаю возбуждено уголовное дело.