Энергетики Югры получили более 146 млн рублей благодаря допуслугам

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Более 146 миллионов рублей энергетики Ханты-Мансийского автономного округа заработали с помощью предоставления потребителям нетарифных услуг. Фактическая выручка от оказания дополнительных услуг в регионе превысила плановый показатель прошлого года более чем на 42%. В лидерах развития новых направлений числятся филиалы крупнейшей энергокомпании страны в Сургуте и Нефтеюганске.

- Развитие нетарифных услуг – это возможность диверсифицировать доходы компании и обеспечить ее устойчивость к любым внешним изменениям. В целом в 2020 году мы заработали на дополнительных услугах более 304 миллионов рублей, в планах на 2021 рост этого показателя на 17 %, в денежном эквиваленте – до 353 миллионов рублей. Мы имеем наработанный портфель эффективных решений, в том числе цифровых, которые будут полезны как представителям региональных властей, так и крупным бизнес-игрокам Урала и Западной Сибири, – отметил первый заместитель генерального директора АО «Россети Тюмень» Сергей Фролов.

Сегодня самыми востребованными в структуре дополнительных услуг являются техническое и ремонтно-эксплуатационное обслуживание сторонних сетей, их доля составляет 45%. Треть общего объема нетарифных поступлений была сформирована за счет аренды объектов компании и услуг по размещению телекоммуникационного оборудования связи, в том числе волоконно-оптических линий связи.