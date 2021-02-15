В Югре бывший директор спорткомплекса ответит за присвоение бюджетных денег Фото: pixabay.com

Югорский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела против бывшего директора бюджетного учреждения, обвиняемого в совершении двух преступлений, по статье "хищение чужого имущества, вверенного виновному".

В октябре – декабре 2014 года директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Содружество» в одном из поселений Советского района присвоил , бюджетных деньги. А именно: изготовил фиктивные договоры купли-продажи, согласно которым один из предпринимателей продает учреждению 27 пластиковых окон и 15 дверей. А п факту ни окна ни двери не приобретались и не устанавливались. Затем, на основании фиктивных документов об исполнении договоров обвиняемый присвоил себе 406 тысяч рублей, которые потратил по своему желанию.

Во время следствия обвиняемый вину признал и в полностью возместил ущерб учреждению. Следователи собрали достаточно доказательств вины бывшего директора спорткомплекса и уголовное дело направили в суд.