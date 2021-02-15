«Дарите книги с любовью»: ханты-мансийцы подарили детям больше 200 книг Фото: Городская централизованная библиотечная система Хаты-Мансийска

Жители Ханты-Мансийска передали в библиотеки более 200 книг в рамках 5-й общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Участниками акции стали читатели городских библиотек, а также юнармейский отряд школы № 8, учащиеся первых, вторых и третьих классов школы № 8, учащимся четвёртого класса гимназии № 1.

Библиотеки окружной столицы организовали сбор книг для юных пациентов детского противотуберкулёзного санатория имени Е.М. Сагандуковой и воспитанников Ханты-Мансийского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Все книги передали представителям этих учреждений. Библиотекари в рамках акции передали книгу с дополненной реальностью «Сказочный атлас природы Ханты-Мансийска», в которую вошли произведения детей - участников проекта «Школа сказочника».

Все дарители получили сертификаты участника акции.

Напомним, мы писали о том как югорские спасатели подарили воспитанникам детского сада "особенные" книги. Книги изготовлены вручную участниками конкурса «Мир на кончиках пальцев», который проходил в прошлом году.