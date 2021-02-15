Югорский самбист завоевал золото на первенстве России в Ханты-Мансийске Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

Югорский самбист Николай Лукьянчук завоевал золото на первенстве России в Ханты-Мансийске. Молодой человек из Нижневартовска победил в группе участников весовой категории 58 кг. Теперь спортсмен отправится на Первенство мира в Монголию.

- Сегодня, видимо, удача была на моей стороне, ну, и родные стены, наверное, тоже немного помогли, – сказал Николай.

За звание сильнейших самбистов страны, а также путевки на Первенства мира и Европы боролись около 400 спортсменов из 54 субъектов Российской Федерации. Сильнейших выявляли в 8 весовых категориях у мужчин и 8 у женщин. Ещё одну медаль в югорскую копилку добавил Андрей Аюбов. Самбист занял третье место в группе участников весовой категории 88 кг.

Стоит отметить, что после завершения финальных схваток состоялась церемония награждения победителей и призеров состязаний, а также торжественное закрытие соревнований. По итогам Первенства России будет сформирована национальная сборная, которая будет представлять страну на Первенстве мира и Первенстве Европы, которые пройдут в Монголии и Кипре соответственно.