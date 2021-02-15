Жительница Когалыма возомнила себя экстрасенсом и брала за свои "услуги" немалые деньги Фото: Татьяна Коркина

За минувшие дни в Югре зарегистрировано 142 преступления, по горячим следам раскрыто 87.

В Лангепасе в дежурную часть с повинной пришел 39-летний уроженец Ставропольского края. Мужчина уже неоднократно судим и в этот раз признался в преступлении. По его словам он похитил 2 бутылки водки по 0,5 литров в магазине общей стоимостью 350 рублей. Против "честного" вора возбуждено уголовное дело.

В Урае кто-то в ночное время проник в чужую квартиру, из которой вынес телевизор. Подозреваемым оказался 34-летний местный житель, неоднократно судимый за аналогичные притупления. Во время обыска у него нашли телевизор, пульт, электропровода и кронштейн. Возбуждено уголовное дело.

В Когалыме сотрудники уголовного розыска задержали экстрасенса. 48-летняя женщина, работала продавцом-кассиром в продуктовом магазине. Но ей показалось этого мало и она возомнила себя магом, решив помогать населению, оказывала платные услуги. Одной из её жертв стала женщина, которая отдала мошеннице порядка 140 тысяч рублей.

В Нижневартовске у первоклассника 38-летний мужчина похитил сотовый телефон, стоимостью более 6 тысяч рублей. Во время допроса мужчина дал признательные показания и теперь находится под подпиской о невыезде.