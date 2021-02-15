За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 53 пожара: 1 человек погиб Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 53 пожара. Пожарно-спасательными подразделениями из опасных зон спасены 2 человека, эвакуированы - 27 человек, пожарные отстояли материальные ценности и имущество югорчан на сумму более 21 миллиона рублей.

Горели в большинстве случаев транспортные средства, жилые дома и квартиры, дачи. Основные причины пожаров - нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей, неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств. От огня пострадали 43 строения и 14 автомобилей. 1 человек получил травмы и 1 - погиб.

Пожарно-спасательные подразделения 22 раза привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий ДТП. Удалось спасти 1 человека.

Сотрудники МЧС призывают жителей региона к бдительности и внимательности, соблюдать правила пожарной безопасности. Особенно стоит осторожно обращаться с бытовыми электроприборами и электрооборудованием.

Чтобы избежать печальных последствий не доверяйте детям присматривать за включёнными электрическими и газовыми приборами, топящимися печами. Не допускайте хранения спичек, зажигалок в доступных для детей местах. Владельцам автомобилей следует регулярно проверять состояние электропроводки.

Также спасатели напоминают, что при использовании открытых источников огня нужно соблюдать предельную осторожность и не бросать непотушенные спички и окурки в мусор.

При пожаре и сообщитепо телефону 101.