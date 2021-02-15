В Югре столкнулись «ВАЗ» и «Фольксваген»: погиб один из водителей Фото: Официальный сайт ГИБДД России

За выходные на территории округа зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 23 – получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.

13 февраля на 202 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Нижневартовском районе столкнулись два автомобиля: «ВАЗ» и «Фольксваген». В ДТП 50-летний водитель автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте происшествия, 36-летний водитель автомобиля «Фольксваген» и 2 его пассажира, 34-летняя женщина и 7-летняя девочка, получили травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 38 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 22 – за отказ от медицинского освидетельствования и 9 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 44 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 101 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает водителям о внимательности на дороге, выбора скоростного режима в зависимости от дорожных и метеорологических условий, а также недопущения резких ускорений, торможений и перестроений.