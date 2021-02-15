Югорчанке аферисты пообещали перерасчет пенсии, но вместо этого украли её деньги Фото: pixabay.com

За минувшие выходные в Югре зарегистрировано 38 случаев мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Мошенники опустошили кошельки югорчан более чем на 3 миллиона рублей.

Жительница Березовского района поверила, что ей полагается выплата за выигрыш в сумме 33 тысячи рублей и перевела мошенникам 10 тысяч рублей, но выигранных денег так и не получила.

Молодой житель Нижневартовска через приложение «БлаБлаКар», выбрал подходящий автомобиль с водителем по имени «Наталья», чтобы доехать домой. В переписке югорчанин для предоплаты за поездку сообщил свои данные: год рождения, пол, номер банковской карты, а также цифровой код подтверждения. Мошенница умело воспользовалась информацией и списала с его счета 12 тысяч рублей.

В окружной столице пенсионерке аферисты пообещали перерасчет пенсии за 2018-2019 годы. Узнали у неё код от личного кабинета мобильного банка, а затем похитили 24 тысячи рублей.

Доверчивый вартовчанин через сайт «https://maximarkets.org/», под предлогом вноса денег на депозит игрового счета, через торговую платформу, «maximarkets», перевел аферистам более 420 тысяч рублей.

По всем случаем возбуждены уголовные дела.