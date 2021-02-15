Число заболевших коронавирусом в Югре на 15 февраля 2021 года увеличилось на 144 человека Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба в Югре за минувшие сутки зарегистрировано 144 новых случая коронавируса в 20 муниципалитетах. За весь период пандемии на территории региона лабораторно подтверждено 49 825 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 119 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 диагностирована пневмония, у 2 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 140 случаях, по 4 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 651 человек, сняты с наблюдения 183 520 жителей округа. За сутки на COVID-19 обследованы 2 582 человека, всего с марта прошли обследование на коронавирус 1 382 559 югорчан.

Больше всего случаев заболевания за сутки выявлено: в Сургуте – 31; Нижневартовске – 18; Мегионе – 14; Ханты-Мансийске – 13; Нефтеюганске – 10; Урае – 10.

Также случаи заболевания зарегистрированы: в Нягани – 7; Советском районе – 6; Сургутском районе – 6; Ханты-Мансийском районе – 5.

Закрывают список по заболеваемости: Когалым – 4; Югорск – 4; Покачи – 3; Белоярский район – 3; Лангепас – 2; Пыть-Ях – 2; Кондинский район – 2; Нефтеюганский район – 2; Радужный – 1; Октябрьский район – 1.

Состояние 77 пациентов остаётся тяжелым, 41 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 707 человек. За сутки выписано 146 выздоровевших, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 47 360 югорчан.