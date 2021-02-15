В Ханты-Мансийске задержан мужчина за несколько краж Фото: pixabay.com

Вовремя проверки сотрудники МОМВД России «Ханты-Мансийский» выяснили, что неработающий 24-летний житель Ханты-Мансийска в период с января по февраль совершил несколько краж алкоголя и продуктов в различных магазинах города. Стоит отметить, что молодой человек на момент преступлений находился в алкогольном опьянении.

Ущерб от его действий составил более 3 тысяч рублей. А свои действия югорчанин объяснил желанием «хорошо провести время».

По всем случаям возбуждены уголовные дела по статьям "грабеж" и "кража". Северянин может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, а похищенное имущество у него частично забрали полицейские.

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