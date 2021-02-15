Старт продаж в «Краснолесье» – покупка новостройки в Тюмени по экологичной цене Фото предоставлено КП

«Краснолесье» - это жилой район комфорт-класса, расположенный в экологически благоприятной зоне на западе Тюмени недалеко от эко-парка «Затюменский».

В основе концепции ЖК лежит глубокое понимание бережного отношения к природе и окружающему нас миру, к собственной жизни и здоровью. Это весьма символично в год экологического просвещения в России, когда наше общество стремится к развитию «экологичного интеллекта» будущих поколений. Поэтому «Краснолесье» - это проект об экологии человеческого счастья.

Фото предоставлено КП

Весь район объединяет единая территория для прогулок – пешеходный бульвар без машин. Для детей предусмотрены концептуальные и безопасные детские площадки со специальным покрытием. Здесь же будут расположены 6 площадок для занятий спортом: вело- и беговые дорожки, воркаут-зоны, системы уличных тренажеров.

Необычными элементами дворовой инфраструктуры станут мини-огороды – общественные палисадники, где можно выращивать цветы, овощи и пряные травы. На территории будут оборудованы ливневые сады и вертикально ползущие по фасаду растения в стиле средиземноморской Европы. Со временем они станут густой зеленой изгородью. Аппараты с чистой питьевой водой, уличное освещение, работающее от солнечных батарей, книгообменники, сбор и утилизация батареек, градусников, ртутных ламп, ветоши и макулатуры – мы за осознанное потребление и вторую жизнь любимых вещей.

Фото предоставлено КП

Запланировано 4 очереди строительства. Это 14 десятиэтажных одноподъездных домов в окружении живописного леса. 9 квартир на площадке - из них только 10% студий, много семейных квартир. Такая квартирография – гарантия атмосферы дружелюбия и добрососедства в будущем.

Площадь квартир от 19 до 82 квадратных метров. Эргономика планировок продумана таким образом, чтобы создать максимально удобное пространство для жизни всех членов семьи на достаточном количестве квадратных метров. Высота потолков 2,65 метра, а на последних этажах в квартирах формата хайфлэт – 3 метра. Просторные кухни-гостиные для большой семьи и приема гостей. Два санузла в квартирах от 50 квадратных метров. Предусмотрены варианты планировок со витражными балконами и открытыми террасами.

Пожалуй, самые необычные 1-комнатные квартиры среди новостроек Тюмени – в «Краснолесье». Здесь можно приобрести такую квартиру с собственной просторной террасой площадью более 20 квадратных метров. Обычно таким приятным дополнением могут похвастаться только большие квартиры.

Все квартиры будут сдаваться с отделкой White box – это предчистовая отделка, которая включает ровную стяжку и штукатурку стен, разводку электрики, качественную входную дверь и счетчики на воду и электричество.

С 10 февраля 2021 года открыты продажи в «Краснолесье» - успейте купить новую квартиру по экологичной цене! Заходите на сайт застройщика: https://www.sk-zvezda72.ru/