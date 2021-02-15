Пыть-Яхские пациенты получили больше 500 подарков от детей Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Более 500 поделок – больших и маленьких сувениров, передали пациентам Пыть-Яхской окружной клинической больницы волонтеры-медики во Всемирный день больного. С февраля школьники, воспитанники ДОУ и дети, посещающие Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и подростков, вместе с родителями и педагогами готовили поделки и рисовали открытки для людей, находящихся на лечении в стационаре больницы.

- В акции, приуроченной ко Всемирному дню больного с удовольствием приняли участие не только ребята, которые посещают наш реабилитационный центр, но и все специалисты, потому что люди, которые у нас работают, не понаслышке знают, что такое болезни, как тяжело болеть, и как нужна поддержка и помощь, - рассказала Светлана Веделева, волонтёр и логопед реабилитационного центра.

Участники акции учатся таким образом доброте и умению поддерживать тех, кому необходимы внимание и забота. А волонтеры-медики помогли передать подарки, в которые вложены старания детей и их теплые пожелания здоровья людям, получающим лечение в стенах больницы.

Как отмечают врачи, подобные акции очень благоприятно влияют на эмоциональное состояние больных, что способствует их скорейшему выздоровлению.