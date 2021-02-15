Погода в Югре на 15 февраля 2021 года: сильный ветер и метель Фото: Виктория Терина

В течение суток в центральных и восточных районах округа ожидается ветер порывами до 15 – 18 м/с. Местами сильный снег, гололед, метель, ухудшение видимости на дорогах.

Метеорологическая обстановка в Югре 15 февраля: Днём температура воздуха по западной половине округа -15,-20 ºС, в северо-западных районах до -30°С, по восточной половине округа -4,-9 ºС, местами до -16°С. Ночью -18,-23 ºС, в южных районах -8,-13 ºС, на севере до -33 °С. Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 5 - 10 м/с, местами порывы 15 – 18 м/с

В Ханты-Мансийске: Днём -15,-17 °С, ночью -23,-25 ºС. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный снег, слабая метель. Ветер восточных направлений 5 - 10 м/с, днем порывы до 13 м/с.

В Сургуте: Днём -15 °С, ночью -23 °С, снег, ветер западный 2-7 м/с.

В Нижневартовске: Днём -10 °С, ночью -15 °С, снег, ветер переменных направлений 3-10 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -15 °С, ночью -24 °С, снег, ветер юго-западный 2-6 м/с.

В Когалыме: Днём -18 °С, ночью -25 °С, снег, ветер юго-западный 2-8 м/с.

В народе этот день считали днем первой встречи весны. Сретенские морозы считались последними, после них крестьяне не решались пускаться в дальний путь на санях. Этот день был одним из самых больших праздников весны. С этим праздником связано множество поговорок. Например, говорили: «Сретенье - зима с летом встретились»; «Солнце на лето, зима на мороз»; «У дня больше света, у ночи меньше стужи»; «Зима весну встречает, заморозить хочет, а сама от своего хотенья только потеет».

Считалось, что если метет снег - будет поздняя весна. На это уже указывало небо с множеством белых звезд. По погоде судили об урожае трав: бросали поперек дороги палку и наблюдали - если снег заметет ее, то травы будет мало. А вот если в этот день тихо и солнечно, то уродится лён. Капель предвещала урожай пшеницы, а ветер - плодородие фруктовых деревьев.