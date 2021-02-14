Директор школы искусств в Югре подозревается в фальсификации доказательств в суде

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В Югре возбуждено уголовное дело в отношении директора Нижневартовской школы искусств. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по гражданскому делу».

По версии следователей директор школы дала ложные показания в суде, который состоялся 30 ноября 2020 года. Подозреваемая представила суду сфальсифицированные организационно-распорядительные документы учреждения, содержащие нормы поведения, которые якобы нарушил преподаватель. На основании этих документов суд отказал истцу в признании дисциплинарного взыскания незаконным.

В ходе разбирательств по уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается.