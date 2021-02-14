Число заболевших коронавирусом в Югре на 14 февраля 2021 года увеличилось на 144 человека

Меры предосторожности Фото: Виктория Стеблова

В Югре зарегистрировано за сутки 144 человек с новым коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано и лабораторно подтверждено 49 681 случаев COVID-19.

Фото: Оперштаб Югра

По клинической структуре: на момент выявления у 115 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 6 человек бессимптомное течение болезни.

Контакт заражения установлен в 137 случаях, по 7 контакт уточняется. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 10 595 жителей региона, сняты с наблюдения – 180 043 югорчан.

Самые высокие цифры по заболеваемости зафиксированы: в Сургуте – 29; Нягани – 11; Ханты-Мансийске– 11; Нефтеюганском районе – 10; Югорске – 7.

Средние показатели: в Нижневартовске – 9; Березовском районе - 8; Октябрьском районе – 8; Урае – 7

В конце списка: в Советском районе – 5; Когалыме – 4; Покачах - 4; Кондинском районе - 4; Нижневартовском районе - 4; Сургутском районе – 4; Ханты-Мансийском районе - 4; Нефтеюганске – 3; Радужном – 3; Пыть-Яхе - 3; Мегионе – 2; Лангепасе - 2.

В тяжелой форме коронавирус переносят 81 пациентов, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 705 человек. За сутки вылечились ещё 148 человек, за весь период пандемии выздоровели 47 214 югорчанина.