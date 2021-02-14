Влюбленные пары из Сургута рассказали о самых романтичных местах в их городе

День влюбленных Фото: Виктория Стеблова

В День всех влюбленных принято говорить о любви. Жители России готовы на 14 февраля ехать в Сургут, об этом можно узнать по данным одного из порталов для путешественников. Влюбленные сургутские парочки поделились самыми романтичными локациями в их городе.

— Клубы ночные — нет. Скорее всего — парки. В парках я видела много влюбленных парочек. В «Нефтянике», «За Саймой».

— Набережная в парке «За Саймой». Летом там довольно красиво. И девушки, и сама природа. Да и зимой там очень красиво. Когда снег выпадет.

— Сам по себе Сургут — романтика. Раньше здесь было болото, а сейчас красивые домики.

— Мост возле «Ботаники». Летом там очень красивые закаты, а зимой там тоже очень красиво, особенно вечером, красивое освещение.