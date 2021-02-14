Погода в Югре на 14 февраля 2021 года: Облачно с прояснениями

Февральский пейзаж Фото: Виктория Стеблова

Метеорологическая обстановка в Югре 14 февраля: облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, днем метель. Ветер восточных направлений 5 - 10 м/с, днем местами порывы 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью -23,-28 ºС, на юго-западе до -13 ºС, в северных районах при прояснениях -32,-37°С, днем -15,-20 ºС, на северо-западе до -30 °С, в южных районах до -5 °С.

По г. Ханты-Мансийску: облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный снег, слабая метель. Ветер восточных направлений 5 - 10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -23,-25 ºС, днем -15,-17 ºС.

В день Трифона незамужние девушки молились о женихах. Февраль традиционно был месяцем свадеб, и считалось, что это лучшее время для того, чтобы попросить высшие силы о семейном счастье.