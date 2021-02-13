Югорчане, переболевшие коронавирусом, могут пройти курс реабилитации

Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Югорчане, переболевшие коронавирусом, спешно проходят восстановление в санатории «Юган», где разработана специальная программа постковидной реабилитации.

С начала января медицинские учреждения округа получают путевки, согласно предоставленным Департаментом здравоохранения Югры квотам. Направление на реабилитацию выдает лечащий врач (участковый терапевт или врач общей практики) с учетом наличия медицинских показаний и отсутствия противопоказаний. Курс реабилитации составляет 18 дней.

Пройти реабилитацию могут люди, перенесшие коронавирус с осложнениями в виде пневмоний средней или тяжелой степени, либо лица, перенесшие пневмонию в легкой степени, но имеющие хронические заболевания. Обязательным условием выдачи направления в санаторий является: регрессирование заболевания, в том числе на КТ-исследовании, и отрицательный результат анализа на COVID-19.

Отметим, что с начала 2021 года уже 40 нефтеюганцев прошли постковидную реабилитационную программу, а 11 февраля в санаторий отправятся еще 45 горожан.