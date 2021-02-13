Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 февраля 2021 года увеличилось на 138 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Олег ЗОЛОТО

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Суббота ознаменовалась для жителей региона печальной новостью: еще четыре человека скончались от COVID-19. Таким образом, общее число погибших - 704.

Кроме того, за последние сутки инфекцию обнаружили еще у 138 югорчан. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 49 537. По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 26, с симптомами ОРВИ - 110, в бессимптомной форме - 2.

Картина заболеваемости в населенных пунктах выглядит следующим образом:

Фото: оперштаб Югры

Из хороших новостей: за сутки 155 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 47 066.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 14 861 человек с COVID-19, с начала периода - 4 057 698. Выздоровевших - 18 765, за весь период - 3 577 907. Умерших - 502, с начала периода - 79 696.