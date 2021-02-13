Житель Советского района может угодить в тюрьму за найденную банку пороха Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

Полиция Советского района возбудила уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

-Гражданин подозревается в незаконном хранении пороха, что относится к взрывчатым веществам метательного действия, общей массой 204 грамма, - рассказали пресс-служба полиции.

Также в ведомстве уточнили, что опасную находку он держал у себя дома, при этом не имея специального разрешения на право приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.