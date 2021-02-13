Старшеклассники Покачей могут посетить образовательные сессии во время весенних каникул

Фото: администрация Покачей

В Покачах обсудили предстоящие школьные каникулы. Ближайшие из них - весенние - начнутся 22 марта.

В связи с этим во всех трех образовательных учреждениях пройдут познавательные и развлекательные смены. Для учащихся 9-ых и 11-ых классов - сессии старшеклассников с двухразовым питанием.

На летних каникулах будут две смены. В июне откроют двери лагеря «Улыбка», «Олимпиец», «Каскад», «Неофит», «Камертон» и «Солнечный жемчуг». Последний учреждение рассчитано на полный день и включает трехразовое питание. В июле будут работать «Солнышко» и «Каскад». Всего летом в лагерях дневного пребывания отдохнут 575 детей.

Взрослым, которые будут работать с ребятами в учреждениях, обязательно нужно пройти вакцинацию против COVID-19.

Кроме того, летом запланированы игры на спортплощадках, уличные библиотеки, клуб юных экскурсоводов и многое другое. В городском парке откроется кинозал. Это новый проект, который хотели реализовать еще в прошлом году, но планам помешала пандемия.

Кроме того, летом в Покачах планируют провести День защиты детей, День России и День молодежи. В каком формате будут проходить праздники, зависит от ситуации с коронавирусом.