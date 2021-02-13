В Нижневартовске завершается строительство детской поликлиники

Фото: администрация Нижневартовска

В старой части Нижневартовска, микрорайон 16п, скоро откроется отделение детской поликлиники. Оно будет работать в две смены и принимать до 30 маленьких пациентов в день

Под медицинское учреждение отведен весь первый этаж жилого дома. Строители выполнили перепланировку жилых помещений за несколько месяцев , чтобы все кабинеты амбулаторного звена соответствовали необходимым требованиям.

Как рассказал генеральный директор ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» Роман Одокиенко, на сегодняшний день объект готов на 95 процентов. Сейчас завершаются работы на входе. Парадное крыльцо выполнено из стекла, внутри выделены места для колясок и санок. Помещение поликлиники адаптировано к потребностям маломобильных групп населения. Также в отделении смонтированы автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре, система видеонаблюдения. Внутри выполнена улучшенная отделка: на полу нескользящая керамическая плитка, сделаны подвесные и натяжные потолки, установлены современные оконные конструкции. Возле поликлиники предусмотрена стоянка для автомобилей и обустроенные тротуары.

Завершить строительство планируется в марте. Затем последует ряд обязательных процедур, в том числе по лицензированию. Поле этого доктора начнут принимать своих маленьких пациентов.