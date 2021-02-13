Югорчане могут рассказать о своей любви, участвуя во флешмобе

Фото: правительство Югры

«Югра - зимняя сказка» - название молодежного онлайн-флешмоба, который проходит в регионе до 18 февраля.

Для участия в нем пользователям социальных сетей необходимо сделать селфи или записать короткий видеоролик с красотами зимней Югры. При этом материалы нужно разместить в соцсетях «ВКонтакте», TikTok или «Instagram» под хэштегами #Югра-зимняя сказка, #ЮграВлюбляет.

В итоге десять самых креативных публикаций будут отмечены призами от регионального молодежного центра. Кроме того, учреждение разместит их в своем официальном Instagram-аккаунте.

А 14 февраля во всех субъектах России пройдут онлайн-флешмобы с хештегами #ЯЛюблю, #РоссияСтранаЛюбви.

Их участникам нужно также выложить в своих соцсетях селфи или видео с тем, что они особенно любят и ценят: прогулки с семьей, парки, достопримечательности, природа родного края и другое. При этом надо не забыть добавить хэштеги #ЯЛюблю и #РоссияСтранаЛюбви.