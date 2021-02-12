Мошенники представились полицейскими и украли крупную сумму у югорчанина Фото: pixabay.com

В дежурную часть УМВД России по городу Сургуту обратился мужчина с заявлением от мошенничестве.

Сургутянину позвонил аферист и представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник попросил, что необходимо предотвратить кражу денег со счета, а именно обналичить имеющиеся средства и перевести на резервный счёт.

Для достоверности информации, мошенники подменили номера и перезванивали потерпевшему с официального номера дежурной части УМВД России по ХМАО – Югре, представлялись сотрудниками полиции. Преступники подтверждали якобы попытки несанкционированного списания денег со счета. Кроме того, настаивали на выполнении инструкции банкира.

Мужчина, испугавшись за свои сбережения, совершил более 170 операций по переводу денег на различные банковские счета и потерял более 1,7 миллионов рублей. Из вышеуказанной суммы 200 тысяч рублей потерпевший взял в кредит.

Сотрудники правоохранительных органов обращают никогда не совершают подобные звонки. Не запрашивают информацию по банковской карте, пароли и коды. Современные технологии позволяют совершать подмену номера и продумывать различные уловки для мошенничества.