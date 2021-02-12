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Югорские спасатели подарили воспитанникам детского сада "особенные" книги

Книги изготовлены вручную участниками конкурса «Мир на кончиках пальцев»
Виктория Терина
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Югорские спасатели подарили воспитанникам детского сада "особенные" книги Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Югорские спасатели подарили воспитанникам детского сада "особенные" книги Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В преддверии Международного дня книгодарения, сотрудники ГУ МЧС России по Югре передали в коррекционную группу детского сада «Сказка» города Ханты-Мансийска тактильные книги, предназначенные для слабовидящих и незрячих детей.

Книги изготовлены вручную участниками конкурса «Мир на кончиках пальцев», который проходил в 2020 году. Детские пособия, выполненные из различных материалов, стали доступны и для воспитанников детского сада. Теперь ребята с нарушениями зрения с помощью тактильных книг смогут узнать, кто такой пожарный, изучить правила пожарной безопасности, прочитать сказку «Колобок» и познакомиться с временами года.

Часть книг передали также Ханты-Мансийскому реабилитационному центру «Лучик», а в ближайшее время такие акции пройдут в Нижневартовске, Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Сургуте. Всего спасатели передадут детям около 40 книг.

Напомним, мы писали о том, как в Когалыме сотрудники росгвардии поделились книгами с горожанами.

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