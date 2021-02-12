В Сургуте полицейские изъяли более 8 тонн поддельного алкоголя Фото: УМВД России по г. Сургуту

В Сургуте сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России и Росгвардейцы пресекли незаконный оборот алкоголя.

Полицейские выяснили, что индивидуальный предприниматель незаконно купил партию немаркированного алкоголя на общую сумму порядка 1 миллиона рублей. Спиртосодержащую продукцию он поставлял в небольшие торговые точки города.

Во время скрытого наблюдения полицейские заметили погрузку спиртного в грузовой автомобиль, который впоследствии направился в один из городских магазинов. В пути автомобиль остановили правоохранители, в кузове они увидели 80 коробок с алкоголем, которые были спрятаны за крупногабаритной мебелью.

Также при проведении обысков в складских помещениях, арендуемых подозреваемым, полицейские изъяли более 8 тонн различного алкоголя с высоким содержанием этилового спирта.

Следователи возбудили уголовное дело. Предпринимателю может грозить максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.