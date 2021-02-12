Число заболевших коронавирусом в Югре на 12 февраля 2021 года увеличилось на 130 человек Фото: pixabay.com

В Югре продолжают появляться новые случаи коронавируса. Так, за сутки зафиксировано и подтверждено 130 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. С марта зарегистрировано 49 399 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 104 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 2 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 129 случаях, по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 9 818 человек, сняты с наблюдения 182 339 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 3 202 человека, всего прошли обследованы 1 370 370 югорчан.

За сутки больше всего случаев выявлено: в Сургуте – 28; Нижневартовске – 19; Ханты-Мансийске – 16; Урае – 15; Нефтеюганском районе – 14.

Также заболевшие выявлены: в Мегион – 8 и Нефтеюганске – 5.

Закрывают список: Когалым – 4; Нягань – 4; Октябрьский район – 4; Югорск – 3; Кондинский район – 2; Советский район – 2; Сургутский район – 2; Лангепас – 1; Пыть-Ях – 1; Радужный – 1; Нижневартовский район – 1.

Состояние 83 пациентов тяжелое, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 700 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 140 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 46 911 жителей округа.