В Сургуте завели дело на мать избитых детей Фото: pixabay.com

Расследование жуткого происшествия в Сургуте продолжается. Двоих малышей доставили в больницу с тяжёлыми травмами головы и других частей тела. В причастности к жестокому обращению с детьми проверяли их родителей. Как подозревают следователи, отец причастен к избиению своего 1,5-месячного сына и 1,5-годовалой падчерицы.

Стало известно, что следственным отделом по городу Сургут против 30-летней женщины также возбуждено уголовное дело. По версии следователей: в течение длительного времени, подозреваемая ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию своих несовершеннолетних детей. А именно: допускала жестокое обращение с ними сожителем, не обеспечивала необходимым питанием, не создала условия для оказания им своевременной медицинской помощи, в том числе после причинения детям травм сожителем.

Кроме того, несмотря на инвалидность дочери, мать не выполняла рекомендации по её лечению, не посещала больницу и на длительное время оставляла детей без присмотра.

Следователи направили обращение в управление по опеке и попечительству города Сургут об изъятии детей из семьи и лишении родителей родительских прав.

Расследование продолжается.