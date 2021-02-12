В Нижневартовске врачи спасли малышку с редким диагнозом Фото: pixabay.com

В отделении детской хирургии Нижневартовской окружной клинической детской больницы маленьким пациентам выполняют практически полный спектр высокотехнологичных вмешательств по поводу различных заболеваний. Недавно специалисты прооперировали 7-месячную девочку с редкой патологией легких.

Самое страшное позади, но её мама едва сдерживает слёзы, ведь 7-месячная Аделина, перенесла сложную операцию. Во время беременности на УЗИ врачи увидели у плода тёмное пятнышко, которое их встревожило. После родов девочку обследовали и обнаружили патологию.

- Операция была долгая. Спасибо большое нашему хирургу, Владиславу Владимировичу Галице, он объяснил, что будет сложно, ожидание может продлиться несколько часов. В ходе операции выяснилось, что у ребенка 2 порока развития внутренних органов. Операция прошла успешно, всё хорошо,- рассказывает мама девочки Анастасия Арзыева.

Девочку спасали врачи сразу нескольких специальностей. Врачи функциональной диагностики поставили правильный диагноз, хирурги успешно провели операцию. Анестезиологи-реаниматологи помогли ребёнку восстановиться после оперативного вмешательства.

- Заболевание достаточно редкое, выявлена патология, недоразвитие одной части лёгкого, с отсутствием бронхов и невозможностью выделения секрета. Встречается крайне редко - 0,05 на 1000. Нам удалось выполнить операцию эндоскопическим способом, без больших разрезов, у ребенка не было болевой травмы, девочка достаточно быстро восстановилась,- рассказывает Ирина Назарова, заведующая детским хирургическим отделением.

За каждой успешной операцией стоит работа большого коллектива больницы. В половине случаев на операционном столе оказываются дети младенческого возраста, что требует высокого профессионализма всего персонала, высокотехнологичного оборудования, обширных знаний и умений.