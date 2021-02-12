Сургутянин хотел приодеться, но не оплатил покупку, а своровал Фото: Татьяна Коркина

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 47 преступлений, по горячим следам раскрыто 28.

Молодой человек из Нижневартовска захотел подзаработать, у знакомого в гараже присмотрел имущество. Похитил 2 гидроцилиндра, 2 механические коробки передач, 2 кислородных баллона и 1 лист железа, общей стоимостью порядка 80 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, а во время обыска был обнаружен акт с приемки металла потерпевшим. Заявитель отметил, что ранее подозревал знакомого, поэтому не сразу обратился в дежурную часть города.

Сотрудники полиции ОМВД России по городу Радужному задержали 34-летнего мужчину, который в начале года похитил из квартиры пенсионера ноутбук. Возбуждено уголовное дело.

В Сургуте во время патрулирования лесополосы, сотрудники ППС задержали ранее судимого мужчину. У мужчины обнаружили полимерный пакет весом 0,42 грамма с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что содержимое является наркотиком. Мужчина теперь находится под подпиской о невыезде.

В минувшие сутки раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений. Благодаря записям с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска города Сургута удалось найти любителя стильно одеваться за чужой счет. 35-летний югорчанин присмотрел в одном из ТЦ в магазине мужское пальто. Но толи ценник в 8 тысяч рублей смутил его, толи решил воспользоваться ситуацией и вместо того, чтобы оплатить товар на кассе, он сбежал, в надежде, что никто не заметит пропажи. Но вскоре ему придется ответить по закону.